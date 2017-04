A The Walking Dead új epizódja április 25-én jelenik meg

Már csak egy fejezet és véget ér a történet

A The Walking Dead a Telltale Games egyik zászlóshajója és immáron a harmadik évadot tapossa, miután egy spin-offot is maga mögött tud már. Az A New Frontier című évad negyedik epizódja a Thicker Than Water jövő hét kedden, azaz április 25-én jelenik meg, ahogy azt korábban már bejelentették.