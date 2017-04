A Titanfall 2 Április 25-én új ingyenes tartalommal, pontosabban a Glitch in the Frontier DLC-vel egészül majd ki. A kiegészítő két pályát, egy factiont (MRVN), egy új játékmódot és egyéb tartalmakat ígér. Szerintem jól hangzik, más játék esetén ennyi tartalomért nem kevés pénzt szoktak elkérni. Az egyik pálya Glitch nevet viseli, és az EA leírása szerint ez egy közepes méretű, Tai Lastimosa otthonaként szolgáló bolygó által inspirált pálya.

A második térkép a Deck: ez egy kifejezetten Live Fire játékmódra tervezett pálya lesz. A Glitch in the Frontier új játékmódja a Marked for Death megnevezést kapta, ezzel már találkozhattunk az első részben. A főmenü is átesett néhány kozmetikai változtatáson. Most már a Live Fire módot is játszhatjuk privát mérkőzésként. A játékosok az elkövetkező három hónapban sem fognak unatkozni: új titán, kivégzés, és más újdonságok érkeznek majd a játékhoz.