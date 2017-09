Zene. Szinte egyidős az emberiséggel és mindig fontos szerepet töltött be a kialakulása óta. Az évezredek során rengeteg változáson ment át és még most is folyamatosan változik, de fontosságából semmit nem vesztett. Viszont sajna olyan szinten hétköznapjaink részévé vált, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Ezért úgy döntöttem, hogy beletúrok a játékzenék világába és összeállítok egy teljesen szubjektív listát, hogy szerintem mely 5 játék rendelkezik a legütősebb soundtrackekkel. Két fő szempont alapján válogattam ki őket: az első, hogy legalább egyszer végigvittem-e az adott játékot (a konzoljátékok ezért kiestek, bocsi) és, hogy az adott program zenei anyaga egységes legyen és ne különböző előadók jogdíjas műveiből álljon. De térjünk is a lényegre.