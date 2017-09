A börtönök általában nem vidám helyek, még akkor sem, ha némelyik ország emberjogi törvénykezése már-már több jogot ad egy elítéltnek, mint amennyi szabadsággal egy átlagos polgár bír. Olyan dolgokra gondolok, minthogy a sorozatgyilkosnak Xbox jár, meg hasonlók. Persze a valóságban is akad néhány valóban durva börtön, mint például Oroszországban a Fekete Delfin, ahol luxusnak számít a rádió hallgatása.

Ami a játékok világát illeti, nos, ott akad egy-két durvább börtön is, ahol démonok randalíroznak, vagy a rabokat átalakítják agyatlan rabszolgákká, esetleg a bentlakók semmivel sem élnek másképpen, mint szabadon, csak itt be lettek zárva négy fal közé, és csupán egymásnak árthatnak. Lássuk is ezeket.