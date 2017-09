Holnap jelenik meg a Total War: Warhammer 2

A többjátékos mód is új lehetőségekkel bővül

A Total War: Warhammer 2 megjelenése után azok, akik mindkét játék tulajdonosai a Mortal Empires névre hallgató, első és második játék térképeit kombináló “mega-kampányt” is kapnak. De a második rész is tartogat ám új lehetőségeket, nem csak a négy (előrendelőknek egyelőre csak az első játékban elérhető ötödik Norsca) új néppel, a narratívát kapott kampánnyal és a világ egy új részével bővül. A többjátékos módban ezúttal négy fős, fee-for-all, azaz mindenki mindenki ellen csatákat is vívhatunk.