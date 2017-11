Érdekes fordulat, hogy míg a tanítószakasz során a kiválasztott kisfiút irányítjuk, addig a felnőttkori visszatérésekor nem őt, hanem két hűséges barátját és beosztottját, a harcos Kane-t és az íjásznő Maevét alakítjuk, akiket a narrátor szerepét is betöltő főhős a kristálytrónon ülve irányít, amint felderítik az alsóbb (bár mivel a torony tótágast áll, igazából a felsőbb) szinteket. A felderítés a hagyományos módon történik, ám később további tagokkal bővülő csapatunk szokatlan módon mindig egyben mozog, tehát nincs lehetőség csapatvezetőt kiválasztani, sem egyesével mozgatni őket. Ennek szükségét egyébként egy pillanatig sem érezni, a forgatható kameráét viszont annál inkább, noha a bámulatosan részletgazdag térbeli helyszínek felépítését figyelembe véve a fix kameranézet is teljesen tudatos pályatervezői döntés. A jeges barlangokon, föld alatti falvakon, dús növényzetű csarnokokon, dohos katakombákon túl sok egyéb sajátos régió színesíti utunkat, és bár viszonylag lineárisak, ám itt-ott izgalmas titkokat rejtenek, amiket sokszor csak a szemfülesebbek fognak észrevenni. Ez annak is köszönhető, hogy meglepő módon nincs gomb, ami kiemelné a környezet interakcióra alkalmas pontjait, így csak bízhatunk abban, hogy egerünkkel az összes kattintható helyet felfedezzük. Ettől izgalmasabb is a felfedezés, mert a szokottnál nagyobb odafigyelést igényel, ahogy a harcok is.

Ugyanilyen szokatlan megoldás, hogy a felesleges tárgyakat lebonthatjuk kristályokra, amelyekből aztán a felszerelés kovácsolását oldhatjuk meg, ám mind a tárgyakat, mind a torony erejéhez kötődő kristályokat igen szűkmarkúan méri a játék, így minden kraftolást alaposan át kell gondolni. A különböző karakterosztályokba tartozó csapattagok mindegyike csak rá jellemző képességekkel bír, így az ő testreszabásukkal is kedvünkre kísérletezhetünk, ám olyan stratégia nincs, amelyik változtatás nélkül minden helyzetben alkalmazható.

Toronymagas győzelem

A jelenleg 15-20 órányi tartalmat és egy híján az összes választható csapattagot kínáló Tower of Time nemcsak gyönyörű, de az öt nehézségi szintnek köszönhetően kellő kihívást is nyújt, és még normál fokozaton játszva is megizzaszt néha, a balanszot pedig máris meglepően jól belőtték. A harcok sokszínűségéről külön dobozban olvashattok, és aki kevesli a verekedést, vagy szívesen kísérletezne eltérő csapat-összeállításokkal (a képességek pontjai bármikor újra eloszthatóak), kihívásokat is teljesíthet. Ezekért ugyanúgy véletlenszerű jutalom jár, mint a történet során megvívott csatákért, és a talált ládák tartalma is véletlenszerű, akárcsak az elolvasott mágikus tekercsek valamelyik hősünkre gyakorolt hatása. A változatos harcok és könnyedebb fejtörőket is tartogató, kézzel összerakott helyszínek, valamint látványos grafika tetejébe a történeten túl még a karakterek is érdekfeszítőek a minden túlzás nélkül fantasztikus írásnak köszönhetően. És még az sem zavaró, hogy a párbeszédek során csak olvassuk a csapattagok beszélgetéseit, de nincs lehetőségünk válaszlehetőségek közül választani.

A készítők becslése szerint még nagyjából fél évet kell várnunk a jelenleg 15 eurós (4600 forintos) Tower of Time végleges változatára, és bár a harcok nem feltétlenül fogják mindenki tetszését elnyerni, a játék egésze épp annyira friss, mégis ismerős, hogy könnyű ráhangolódni, és baromi nehéz abbahagyni.