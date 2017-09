Új, be nem jelentett játékon dolgozik a Blizzard

Ez egy mobilokra szánt MMO-RTS hibrid lesz

A Blizzard a jelek szerint egy új, még be nem jelentett MMO-RTS hibriden dolgozik. Az álláshirdetést egy szemfüles fórumozó csípte el, mielőtt törölték volna, és amennyiben nem egy koholmányról van szó, a Blizzconon akár be is jelenthetik valamilyen formában. Mielőtt azonban örömtáncot lejtenétek: le kell lombozzunk benneteket, a hirdetés szövegezéséből egyértelművé válik, hogy mobilokra szánt játékról van szó.