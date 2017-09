Úgy látszik, hogy a hétvége a rekordoké volt: nem csak a Playerunknown's Battlegrounds vette át az eleddig Dota 2 által tartott, valaha volt legtöbb egyszerre játszó játékos címét, hanem maga a Steam is elérte a 15 milliós álomhatárt. Egészen pontosan 15.053.189 játékos nyüstölte a Valve rendszerén keresztül valamely játékot, melyben nem kis szerepet játszott a már említett battle royale játék is.

A toplista a következőképpen alakult: első helyen a PUBG, második a DOTA 2, míg a dobogó harmadik fokán a CS:GO foglalt helyet, utánuk sorban a GTA 5, H1Z1: King of the Kill, Team Fortress 2, Rainbow Six: Siege, Ark: Survival Evolved, Football Manager 2017 és Warframe. Érdekes összképet alkot a rekordban oroszlánrészt vállaló első tíz játék, és jól látszik, mely stílusokat kedveli a legtöbb játékos manapság.

Ti is hozzájárultatok a rekordhoz? Melyik játékot nyüstöltétek?