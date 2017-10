A Bethesda mostanában úgy tűnik a babérjain ül, fülét bedugva és hangosan énekelve, nehogy meghallja saját vásárlóit.

Amennyire szerettem a Bethesdát (elsősorban a kiadóról beszélek, nem csupán a fejlesztőcsapatukról, bár összefügg a kettő), most annyira felhúzott szemöldökkel és homlokomon egyre mélyülő barázdákkal szembesülök azzal, hogy mit csinálnak játékaikkal. Miközben az általuk felvásárolt id Software és a Machine Games kényelmes tempóban szállítja a kiváló játékokat, illetve az Arkane Studiosból még lelket is kihajtják (Dishonored 2, Death of the Outsider, Prey), úgy tűnik, hogy ők maguk ülnek a babérjaikon és szép lassan elfelejtenek játékot fejleszteni. Persze-persze, tudom, hogy volt egy Fallout 4 plusz egy VR változat, valamint egy Skyrim Special Edition, de számomra mindegyik hagyott kívánnivalókat maga után. Nézzük sorban!

Tünetegyüttes Bár elég sok időt töltöttem a Fallout 4 világában és nem mondhatom, hogy rossz lett volna, vagy nem szórakoztam volna jól vele, de az "áramvonalasításnak" a játéknak pont azok a részei estek áldozatul, amiket a retro-futurisztikus világ után a legjobban szerettem benne. Elsőnek azzal követték el a legfőbb a szentségtörést, hogy Ron Perlman hangja nélkül készült el az intró. Rossz ómen volt, melyet csak tovább fokozott mindaz, ami utána jött. Döntéseink súlytalanok, a végső oldal leszámítva főleg nincsenek. Érdekes karakter (társainkon kívül) összesen kettő, ha akad. Szerepjátékra gyakorlatilag nulla a lehetőség: vagy egy jófej jótevő vagy aki mindenkit legyilkol, vagy egy igazi s*ggfej jótevő, aki szintén legyilkol mindenkit. Kösz. A kiegészítők is széles skálán mozognak, a Wasteland Workshop cuccokat meg inkább nem is említem... ja, mégis sikerült. Aztán kaptunk egy VR élményt, ami biztos tök jó, ha van egy vagon pénzed, amit gépfejlesztésbe, headsetbe és a játékba ölsz, közben reménykedsz, hogy nem hányod el magad fél óra játék után a mozgásbetegségtől. De, mint mondtam, a Fallout 4 egész jó volt, már ha szereted a játék világát meg a Skyrimet, mert ez egy az egyben arra a receptre épül, csak puskákkal és más köntösben. De ami olyan jól működött 2011-ben, nem biztos hogy ugyanúgy működik 2015-ben is. Persze siker lett, úgyhogy tartok tőle, hogy a jövőben ebbe az irányba terelődik játékos pályafutásom egyik meghatározó játéka. Titokban azért összekulcsolom a mutató- és középső ujjam, hogy Chris Avellone tényleg egy új Fallout-játékon dolgozzon.

Ha már így szóba került a Skyrim: amit "felújításnak" hívnak, azt én inkább csak a "fizetős modoknak való sunyi megágyazásnak" nevezném. Persze, senki sem tart puskát a fejemhez, hogy megvegyem őket. Persze, ott az alapjáték amit szebbé, jobbá modolhatok bármikor ingyen. Éppen ezért nem értem, hogy mi értelme van az egész Creation Club-os hajcihőnek. Ha emlékeztek még, az egész a Steamen kezdődött, ahol a játékosközönség és a troll tartalmak egész sora mutatta meg a Bethesdának, hogy a nagy többség erre nem igazán kíváncsi, de főleg nem is kérte senki. Ennek ellenére a "ha nem megy, erőltesd" elvéből kiindulva létrehoztak egy saját felületet, ahol Te majd jól megveszed, ha már Steamen nem kellett. Bethesda plz. Persze mondhatjuk, hogy a akkor is a hangos kisebbség érvényesült, mint már annyiszor. Az már csak hab a tortán, hogy ugyan pár napig most még ingyenes, de utána 15 dolcsi (!!) lesz a túlélőmód a Special Editiönöz... az elmaradhatatlan review bombingra lélekben remélem felkészültek. Mindeközben továbbra vadul tagadják, hogy a közeljövőben bármin is dolgoznának, ami az Elder Scrolls sorozat folytatásával kapcsolatos, inkább kiadják kávéautomatára is a Skyrimet. A felvásárolt fejlesztőcsapataik mindeközben ontják magukból a jobbnál jobb játékokat: Doom, Wolfenstein, Prey, Dishonored 2 és jön a többi sikervárományos is. Úgy látszik, a Bethesda "mellék" stúdióik farvizén evezve kényelmesen ellubickol, miközben ők maguk csak egyhelyben topognak, vagy éppen nem csinálnak semmit. Persze ez ilyen formán azért nem igaz: tovább fejik a már meglévő címeiket, kiegészítőkkel (TESO) és fizetős modokkal (minden más). Hova tovább? Most, hogy jól kipuffogtam magam, szemléljük kicsit távolabbról a dolgokat. Kevés kiadó van, amelyiket a Bethesdához hasonlíthatnánk, egyedül talán a 2K az, melynek üzletstratégiájával párhuzamot vonhatunk: van pár nagyobb fejlesztőcsapatuk, akik kétévente kiadnak egy-egy nagyobb címet, kiegészítőt vagy mellékágat (XCOM - Wolfenstein), van egy vagy több folyamatos bevételt biztosító játékuk (GTA 5 - TESO), az egyetlen ami a Bethesdának nincs, azok az évente kiadható sport- vagy versenyjátékok. Utóbbiak egy kiadónak a legbiztosabb bevételi forrás, az Electroic Arts is ezzel fogta meg az Isten lábát, és ez az ami hiányában a Bethesdának egész egyszerűen muszáj évente legalább egy komolyabb megjelenést produkálnia. A "külsős" stúdióik puskaporának maradékát még az idén elpuffogtatják (Wolfenstein 2, Evil Within 2, Quake Champions) és minden valószínűség szerint legföljebb ezek kiegészítői jelennek majd meg jövő év során.