Ian Fraser Kilmister, vagy ahogy többen ismerik, Lemmy sajnos már nem érhette meg a Victor Vran – Motörhead: Through the Ages című kiegészítőjének elkészültét. Nagyjából fél évvel a bejelentés után , 2015 decemberében, 70 év után elhunyt a rockzene legendás alakja, de ez nem akadályozta meg a az Overkill Edition megjelenését.

Victor Vran ezzel a kiadással érkezik meg most először konzolokra, melynek részei a május 30-án megjelenő Fractured Worlds és a Motörhead: Through the Ages DLC-k is. Ezeket az alapjáték vagy a korábbi kiadások tulajdonosai PC-n külön is megvásárolhatják, de természetesen kapható lesz az Overkill Edition is, ha most először és egyben csapnál le a játékra.

A trailer alatt szóló zenéről is a Motörhead gondoskodik, stílszerűen a Queen of the Damned című szám dallamai csendülnek fel, miközben a rajongóknak talán ismerős Iron Fist és Bomber is lecsapnak a képernyőn számolatlanul özönlő csontvázakra.