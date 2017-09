Ütős trailerrrel jelentkezik a WWE 2K18

A hangulatra már most nem lehet panasz

Nem csak a pofonok, hanem a pankrátorok is röpködnek a WWE 2K18 legújabb játékmenetet is bemutató videójában. Az új grafikus motornak köszönhetően jobb fényeket, realisztikus bőrt és kameraeffekteket kapunk, bár ez a trailert elnézve nem figyelhető meg - de itt nem is ezen van a hangsúly, hanem az eszeveszett “sport-szórakoztatáson”, melyet a játék a ringben és azon kívül is szervíroz töménytelen mennyiségben.