Nemrég jelent meg az XCOM2: War of the Chosen

De ha máris unnánk a DLC-t, katonáinkat kiegészíthetjük az Overwatchból ismert Mercyvel

Az ötemberes újjáélesztés sajnos nem jár a karakterhez

Ötletes modot találni a Steam Workshopban a nemrég megjelent XCOM 2: War of the Chosenhez. Az elég beszédes nevű Overwatch Mercy Squadmate az Overwatch népszerű gyógyítóját adja hozzá a csapatunkhoz, méghozzá kifejezetten jó minőségben. A készítők figyelme még az olyan apróságokra is kiterjedt, mint a karakter származási helye, amit természetesen automatikusan Svájcra állít be a játék.