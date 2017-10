Az októberi PC Guru elkészülése maratoni munka eredménye, hiszen közte és a szeptemberi szám között még egy Esport Magazinnal is előrukkoltunk -- ennek ellenére bátran mondhatjuk, hogy aktuális számunk nemcsak roppantmód frissre sikeredett, de igencsak tartalmasra is. Kezdetnek mindjárt itt vannak a tesztek: a Middle-earth: Shadow of War mindössze két nappal jelent meg hamarabb az újság piacra kerülésénél, utóbbiban pedig már 4 teljes oldalon olvashatjátok róla a részletes tesztünket. Ezen felül szintén frissnek mondható a borítónkat is díszítő Forza Motorsport 7 tesztje, amelyhez korai hozzáférést nyújtott a Microsoft.

Ez persze még csak a jéghegy csúcsa, elvégre számtalan szuper játékot volt lehetőségünk letesztelni az elmúlt hetekben. Megjelent ugyebár a Total War: Warhammer 2, aminek Tika egy tippekkel és tudnivalókkal jócskán megtűzdelt 8 oldalas tesztet szentelt, illetve befutott a Project CARS 2 is, amit Gebbbe vett górcső alá, hogy megtudjuk: sikerül-e felülmúlni az elmúlt évek legjobb szimulátorát, avagy a sorozat 2015-ben debütált első részét. Sőt még a játék egyik magyar fejlesztőjét is sikerült mikrofonvégre kapni, aki kulisszatitkok garmadájával tette érdekesebbé a magazint -- innét is köszönet Vincze Lászlónak a közreműködéséért.

Megjelent továbbá a Divinity: Original Sin 2, a Pinball FX3, a FIFA 18, a Cuphead és a Destiny 2 is, ezekről mind-mind olvashattok tesztet az újságban. Ami az előzeteseket illeti, a szeptemberi gamescom után síri csend és hullaszag honol e téren -- utóbbi már csak azért is, mert Böjti javában a Fangoria emlékmagazint hegeszti...

Rovatszinten is van miért forgatni az októberi Gurut. Ismét van 4 oldalas Radar alatt, benne az indie-szcéna elmúlt egyhavi legjavával, de a mobiljátékok is visszatértek, pont úgy, ahogy a Láthatatlan hősök -- utóbbiban Lor egy olyan játékfejlesztővel beszélget, aki tulajdonképpen cikkíróként kezdte a karrierjét, Rácz Imre pedig még egy sor tanácsot is ad azoknak, akik szeretnének maguk is játékfejlesztővé válni. Na meg ott a hardverrovat is, benne egy mini-PC felépítésének témájával, illetve a legújabb Samsung telefon, az ezúttal fel nem robbanó Note 8 tesztjével. A teljes tartalomért katt ide!