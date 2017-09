Tegnap számoltunk be arról, hogy ingyenes lesz a Fortnite Battle Royale nevet kapott modifikációja, aminek a Playerunknown's Battlegrounds fejlesztő-kiadója nagyon nem örül. Utóbbi játék megjelenése óta sikert-sikerre halmoz (rengeteg eladott játék, csúcsot döntő játékosszám), de most a People Can Fly és az Epic Games által "kitalált" modifikáció beteheti neki a kaput. A Bluehole ugyanis közleményt adott ki, melyben leírja, hogy "egyre növekvő aggodalommal tekint a Fortnite-ra", ami állítása szerint szinte egy-az-egyben lemásolja azt a formulát, ami a PUBG-t oly sikeressé tette.

Ráadásul az Epic elismerte nyíltan, hogy a Bluehole alkotása inspirációként szolgált a Battle Royale mod megalkotásakor. A Battlegrounds fejlesztésekor a Bluehole végig kapcsolatban állt az Epiccel, tekintve, hogy a programot meghajtó Unreal 4 motor az Epic fejlesztése. A Battle Royale mod azonban nemcsak a játékmenetet másolta le, de még a felhasználó interfész elemeit is. A Bluehole egyelőre nem tett jogi lépéseket, de ami késik, az valószínűleg nem múlik, a cég a lehetőségein gondolkodik.