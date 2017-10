A visszafelé kompatibilitás bevezetésén túl is van élet a Microsoft háza táján, hiszen nemrég jelentették be, hogy leállítják a Kinect gyártását. A cég mozgásérzékelő szenzora sosem volt a játékosok szíve csücske, elég, ha csak arra gondolunk, hogy volt, aki szerint a felhasználók engedély nélküli megfigyelésére is használták. A Kinect támogatását nem szünteti meg az amerikai cégóriás, mindössze arról van szó, hogy többet már nem gyártanak belőle.