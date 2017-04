Májusban is újabb játékokat kapunk ingyen a PlayStation Plus előfizetésünkért.

Ingyenes lesz PlayStation 4-re a Tales From the Borderlands.

Valamint az Alienation is költségmentesen lesz beszerezhető.

Természetesen a PlayStation 3 és Vita tulajdonosok sem maradnak ki a jóból.

Májusban újabb játékokat szerezhetünk majd be ingyen a Sony konzoljaira. PlayStation 4-re végre kapunk valami érdekeset is, ami nem más, mint a Tales From the Borderlands, ami a látvány és a motor hiányosságai ellenére is remek lett. A Telltale Games aránylag frissebb játékai közül talán ez lett a legjobb, mivel remekül ragadta meg a Borderlands humorát és hangulatát.