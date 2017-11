Az E3 2017-en jelentették be az Age of Empires felújított változatát, majd Gamescomon azt is elárulták, hogy még idén játszhatunk vele, méghozzá október 19-én, de aztán a megjelenés előtt pár héttel kisült, hogy mégsem. Az Age of Empires: Definitive Edition premierjét áttolták 2018 elejére.