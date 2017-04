Délelőtt még élt a pletyka, miszerint folytatódik az Alien: Isolation

Mostanra már arról beszélnek, hogy ez nem igaz

A Creative Assembly valóban dolgozik egy új játékon

De az nem az Alien világában játszódik

Ma van az Alien Nap, így nem is lett volna rossz, ha pont ma derül ki, a Creative Assembly tényleg dolgozik az Alien: Isolation 2-n. Erről az éjszaka folyamán fel is röppent a pletyka, de aztán jött az Eurogamer és örömünket földbe taposta. Szerintük ugyanis az Official PlayStation Magazine téved.