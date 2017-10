Nem halad épp zökkenőmentesen az Anthem fejlesztése. A BioWare online sci-fi lövöldéjének először a vezető dizájnere, Corey Gaspur, hunyt el augusztus elején, most pedig a vezető animátor, Steven Gilmour, hagyta ott a stúdiót. Hogy a döntése mögött milyen indokok állnak, azt egyelőre nem tudni, viszont a BioWare egyik munkatársa arra hívta fel a játékosok figyelmét Redditen, hogy ne lássanak túl sok mindent bele ebbe a kilépésbe. Szerinte a játékvilág ilyen, az emberek jönnek-mennek, ilyen távozások pedig sajnos előfordulnak.

Gilmour 17 évet húzott le a kanadai stúdiónál, nevéhez többek között olyan játékok köthetőek, mint a Knights of the Old Republic, a Mass Effect trilógia és a Dragon Age: Inquisition. Bár az Anthem még konkrét megjelenési dátumot nem kapott, az eddigi nyilatkozatok alapján 2018-ban várható a debütálása. Reméljük, ez a dátum nem tolódik nagyon ki Gilmour távozása miatt.