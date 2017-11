Az Ubisoft az Assassin’s Creed Syndicate után úgy döntött, hogy kicsit pihenteti a szériát, és ennek a döntésnek a pozitív következményei meglátszanak az Assassin’s Creed Origins kritikáiban és eladásaiban egyaránt. A franciák legújabb húzócímére az első tíz napban kétszer annyian voltak kíváncsiak, mint az előző részre ugyanennyi idő alatt, ráadásul a digitális értékesítést is sikerült megduplázni. Míg a Syndicate esetében az eladások 15%-a történt digitálisan, addig ez a szám az Origins-nél eléri a 35%-t is.

Az Ubisoft nemrég nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti év első félévére vonatkozó pénzügyi jelentéséből sok minden egyéb érdekesség is kiolvasható, melyeket összegezve levonhatjuk a következtetést, hogy igencsak jól megy a franciáknak. Nem csak új megjelenéseik fogynak jól, hanem online játékaik sikere is töretlen, ráadásul digitális eladásaik is folyamatosan nőnek.