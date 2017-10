Nem csak a Code Vein készül a Shiftnél, nagyon úgy látszik, hogy a stúdió közkedvelt sorozatáról, a God Eaterről sem feledkezett meg. A folytatással kapcsolatban már tavaly szeptemberben és idén márciusban is kaptunk egy-egy rövid trailert, most azonban hivatalosan is megtörtént a bejelentés. A széria 2010-ben PSP-n robbant be a köztudatba, de később PC-n, PS Vitán és PS4-en is tiszteletét tette. Hogy az új rész mikor és milyen platformokra jelenik majd meg, azt egyelőre nem tudni, viszont a kiadó közzé tette a program hivatalos szinopszisát.