Chris Avellone számtalan, remek szerepjátékhoz adta már nevét, párat meg is említünk a teljesség igénye nélkül: Planescape: Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights 2, Knights of the Old Republic. Az újabbak közül pedig a Tides of Numenera, Prey, Tyranny és a Divinity: Original Sin 2 karaktereiből és történetéből is kivette a részét. De a Fallout 2 és Fallout: New Vegas is magán viseli keze nyomát.