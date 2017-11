A Dead Cells még májusban került a Steam korai hozzáférésű címei közé, most pedig már a GOG Fejlesztés alatt álló játékok szekciójában is megvetette a lábát. A Motion Twin kegyetlenül nehéz programja eddig is nagy népszerűségnek örvendett, a mai napig már majdnem félmillióan vágtak neki a folyton változó, élőholtakkal, szellemekkel, szörnyekkel és mutánsokkal tömött kastély felderítésének.