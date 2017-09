Alig két napja jelent meg a Destiny 2 PS4-re és Xbox One-ra, ami természetesen azt is jelenti, hogy elkezdődnek a játékhoz kapcsolódó események – amire szükség is van, hiszen a játékosok meglehetősen nagy erőkkel rohamozták meg a programot. Ahogy az a lenti képen is látható (kattintsatok rá és nagyobb lesz), alaposan ellátnak minket tennivalóval.