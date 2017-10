De hogy a lényegre térjünk: a Larian Studios twitteren megosztott bejegyzése szerint “valami gonosz közeledik”, mindezt egy rothadt és gyanús kékes fényt kibocsájtó alma társaságában. Hogy mire utalhat, persze egyből elindultak a találgatások, van aki a Mac verziót valószínűsíti (bár érdeke lenne az rohadt alma és a gonosz társítása ez esetben). Az időzítést elnézve itt is egy Halloween-nel kapcsolatos esemény tűnik a legvalószínűbbnek.

We've heard a rumor that something wicked is coming... pic.twitter.com/3r0rAlGHhE