A Fallout: New Vegas a sorozat egy kifejezetten kellemesre sikeredett része, melyben egy frissen fejbelőtt futárt alakíthatunk. A játékot sokan dicsérték kiváló hangulata és az ötletes újításai miatt, most pedig a játék világának megtervezését irányító Scott Everts azt is elárulta nekünk, hogy elég sok mindent ki kellett vágni a végső programból a konzolok miatt.