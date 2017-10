A Far Cry 5 teljes kampánya végigvihető kooperatív módban

A Paris Games Weeken rengeteg játék megmutatta magát, egyebek mellett a The Last of Us: Part 2, a Star Wars Battlefront 2 és a Spider-Man, de a Far Cry 5 sem maradhatott otthon. A Ubisoft egy olyan trailert vitt ki az eseményre, amely a kooperatív módot mutatja be, amely az egész kampányra kiterjed.