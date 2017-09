Idén további bővítéseket kap a Friday the 13th: The Game

A játék amúgy nagyon jól fogy

Szép sikert aratott végül a Friday the 13th: The Game, annak ellenére, hogy megjelenése nem volt viharoktól mentes, példának okáért a szerverek itt sem bírták az iramot. A siker természetesen azt is jelenti, hogy az Illfonic igyekszik tovább bővíteni a játékot. A hivatalos fórumon közzétett térkép pont eme terveiket hivatott illusztrálni.