Régóta készül a Get Even, a megjelenés nagyon elcsúszott

A most érkezett videóval még tovább kuszálják az amúgy is homályos sztorit

A Painkiller: Hell & Damnataion alkotóinak a Farm 51 stúdiójának új játékáról, Get Evenről először 2013-ban hallottunk, a hivatalos bejelentést csak egy évvel később ejtették meg, akkor még 2015 volt a kitűzött megjelenési év. Nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy rájöjjünk, ez bizony elcsúszott, nem is kicsit. Most, két évvel később úgy tűnik végre megjelenhet a játék, erről árulkodnak a nemrég kiadott sztori-trailer, no meg a közelgő megjelenési dátum is.