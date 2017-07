A Take-Two le akarta állíttatni a népszerű modder-eszköz, az OpenIV terjesztését

Ez végülis csak átmeneti lett, de a Liberty City mod így sem készül el

Az elmúlt időszakban zavaros időket élt meg a Grand Theft Auto 5 modder-közössége, először a kiadó Take-Two szólította fel az OpenIV fejlesztőit, hogy hagyják abba az eszköz fejlesztését, mellyel kapcsolatban a Rockstar is kiadott egy különös nyilatkozatot. A kérésnek kényszerűségből eleget is tettek, de a közösség világháló-szerte nyilvánvaló (és egyébként teljességgel érthető) felháborodása nyomán a terv végül is füstbe ment, a kiadó letett a tervéről. Nemrég frissült is az OpenIV, de egy szomorú hírről így is be kell számolnunk: a Liberty City-t Grand Theft Auto 5-be importáló mod sosem láthat napvilágot. Az OpenIV honlapján közzétett bejegyzés a következőképpen szól:

“Először is szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást ebben a nehéz szituávióban. Hálásak vagyunk az elkötelezettségetekért; ami demonstrálja, hogy bár a modder közösség bár kicsi, elszánt, kreatív és akaratának hangot ad. Véghez vittétek a lehetetlent, és a történet már most beírta magát a PC gaming és az internet történelmébe. Ez a ti győzelmetek! Gratulálunk, és még egyszer köszönjük!

Sajnálatos módon a várt “Liberty City for GTA V” mod azonban nem jelenik meg, mert egyértelműen ellent mond a Rockstar szabályozásának. A Liberty City mod nagy veszteség a számunkra, hiszen jelentős szerepet játszott abban, hogy az OpenIV funkcióit tovább fejlesszük, bővítsük.”