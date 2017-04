Ahogy arra a launch trailer is felhívta a figyelmet , a Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series első része ezen a szent napon debütál, úgyhogy semmi akadálya, hogy elmerüljünk Star-Lord, Gamorra, Drax, Groot és Rocket legújabb, a filmektől független kalandjaiban, amit több játékokkal foglalkozó online magazinnak is volt lehetősége már kipróbálni.

A 10-ből 8,5 pontot adó IGN szerint a Guardians of the Galaxy első epizódja, a Tangled Up in Blue remekül fogja meg a képregények, valamint a filmek szellemiségét, és remek történet, nagyszerű színészek, kiváló párbeszédek és jól tálalt akció vegyül benne, így meglehetősen jó felvezetője a teljes sorozatnak. Más kérdés, hogy képesek-e ezt a minőséget tartani a folytatásokban is.

Az egyik legalacsonyabb pontszámot (100-ból 50-et osztott ki) adó GamesBeat tesztelője viszont homlokegyenest mást gondol. Ő azt javasolja, hogy ha a Galaxis őrzői élményét szeretnénk megkapni, akkor inkább nézzük meg az első mozifilmet, mert a játék köszönő viszonyban sincs azzal. Nincs benne izgalom, a döntések sehová sem vezetnek, humort meg csak néha villant. Persze azért hozzátette, hogy talán újraértékeli a részt, ha összeállt a teljes sorozat.

Azt viszont több teszt is megjegyzi, hogy bár a Guardians of the Galaxy valamicskét több tényleges játékot tartalmaz, mint a korábbi Telltale programok, sajnos a fejlesztőcsapat produktumaira jellemző hibák és hiányosságok ebben a programban is megjelennek.