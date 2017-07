Új kártyacsomagot kapunk a Hearthstone-hoz

135 új kártya van benne

Megjelennek a Hero Cardok

Jön a Lifesteal

A Knights of the Frozen Throne hamarosan előrendelhető

A Blizzard tegnap bejelentette az Overwatch új hősét, Doomfistet, mellette pedig az is kiderült, milyen kártyacsomaggal lepi meg a Hearthstone: Heroes of Warcraft rajongóit. A Knights of the Frozen Throne-ra keresztelt pakliban 135 új kártya lapul, amik három téma köré csoportosulnak: Northrend, a Scourge és a Death Knightok.