A Nemzetközi Olimpiai Bizottság két hete az esportot is sportként ismerte el, most pedig, valószínűleg erre reagálva Magyarország Kormánya is bejelentette, hogy támogatja ezt a törekvést, ezért a Visegrádi Négyek közötti együttműködés elmélyítése érdekében esport bajnokságot rendez a jövőben. Hogy milyen játék kerül a színpadra - Starcraft, Dota 2, Overwatch, League of Legends, Rocket League - egyelőre nem lehet tudni, de azt lehet, hogy az Orbán Viktor vezette Kabinet pénzzel támogatja ezt a célt. A kormányhatározat szövege szerint "felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a 3. pontban foglalt átcsoportosításokat követően soron kívül intézkedjen az E-sport bajnokság és konferencia megrendezéséhez szükséges, legfeljebb 1 999 500 forint összegű támogatási szerződés megkötéséről az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesülettel."

Igen ám, de mint a Magyar Közlöny 2017. novemberi 11-ei számából kiderült, a támogatási összeg jöval nagyobb (lehet): "A Magyar Közlöny 2017. november 10-i számának 29739. oldalán közzétett 1839/2017 (XI. 10.) Korm. határozat 4. pontjában megjelölt összeg helyesen: "legfeljebb 1 999 500 000 forint." Vagyis nagyjából két milliárd forint az, amit támogatási összegnek adnak. Ez már szép pénz, ugyanakkor a megfogalmazás azt jelenti, hogy ebből az összegből kifizethetnek ötven milliót, ötszáz milliót, vagy akár a teljes, két milliárdos összeget is. Mindenesetre a támogatás - ha kifizetik a teljes összeget - az jelentősen fejlesztheti a hazai esportot, és annak kultúráját, közösségét.