A Dead Space második és harmadik részét mostantól akadálytalanul futtathatjuk nem csak Xbox 360-on, hanem Xbox One-os is. PC-n természetesen manapság is aránylag könnyen megoldható a trilógia problémamentes futtatása, de aki eddig konzolon szeretett volna egy kicsit rettegni az űrben, az kénytelen volt működésre bírni a régi konzolját.

Erre viszont többé már nincs szükség, mivel a sorozat első része még 2016 márciusában lett kompatibilis az Xbox One konzollal, most viszont már teljes lehet élmény, mivel a folytatások is játszhatóak lettek a Microsoft gépén. Ha megtartottad a Dead Space 2-3 Xbox 360-as változatának lemezét, akkor már indulhat is móka.

Ha nincs már meg, vagy nem is volt, akkor érdemes használtan megvenni, mivel a digitális változat drága a használt, fizikai kópiához képest. Az újoncoknak érdemes tenni egy próbát ezzel a remek szériával. A rajongók pedig újra átélhetik a szeretett játékaik nyújtotta borzongást. Folytatásra viszont nincs sok esély, viszont a Visceral Games lelkesedése a széria iránt még adhat némi reményt.