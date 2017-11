A "Survivor" című küldetést a Guerrilla Games két fejlesztője, Tim Stobo és Blake Rebouche prezentálta: a közel negyed órás videóban Aloynak egy északi törzs eltűnt tagjait kell megtalálnia. A nyomozás során azonban egy olyan ellenféllel találja szembe magát, ami még a sokat látott, tapasztalt lányra is veszélyes lehet...

A Guerrilla Games valószínűleg most is egy remek történettel fog megörvendeztetni minket, de akik egybe akarják végigjátszani Aloy nagy kalandját, azoknak sem kell sokat várniuk, ugyanis december elején jelenik meg a Horizon Zero Dawn Complete Edition, 50 dolláros, kedvezményes áron.