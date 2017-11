Már októberben beharangozták a készítők, hogy a PlayerUnknown’s Battlegrounds hamarosan frissítést kap, melynek segítségével végre mászhatunk is. Igaz, a frissítés időpontját egyszer már eltolták, most viszont végre megérkezett a PUBG legújabb verziója a tesztszerverekre. Az újdonságokat nézve, a ballisztika átesett egy nagyobb javításon, ennek köszönhetően pedig a golyók 300 méter után sokkal látványosabban esnek, mint eddig, valamint néhány fegyver pontosságán is állítottak a fejlesztők.