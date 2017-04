Pokémon Sun and Moon - több, mint 15 millió az üzletekben

Januárban a Pokémon Sun and Moon rekordot ért el, most pedig újabb sikerről számolt be a Nintendo.

Januárban arról számoltam be, hogy rekordot ért el a Pokémon Sun & Moon. Az ünnepi időszakban több millió játék kelt el, most pedig a Nintendo büszkén jelentette, hogy eddig a Pokémon játékok hetedik generációjának első tagjából több, mint 15 milliót szállított ki az üzletekbe! Ezzel együtt az elmúlt pénzügyi évben a Nintendo 3DS-ből több, mint hétmillió darabot vettek meg az emberek, aminek így az összeladása meghaladta a 66 millió egységet. Ez remek eredmény a 2011-ben boltokba került konzolcsaládtól, a játékosok egyszerűen nem unják meg a nagy N termékét, amiben még mindig van potenciál. A következő pénzügyi év végéig a japán cég úgy számol, hogy további hatmillió kézikonzolt, és 40 millió játékot fog eladni. Ez pedig az előbbiek ismeretében abszolút reális cél.