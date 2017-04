A Typhon nevezetű idegenek megszöktek és elárasztották a grandiózus Talos 1 űrállomást, melynek megépítése során a Transtar befektetést és költséget sem kímélve tágas tereket, luxust és csillogást vittek az űr sötétjébe. A vonzó felszín alatt azonban más is rejlik, az állomás mélyebben fekvő rétegeiben ipari létesítmények, kutatólaborok húzódnak meg, ezek rejtik a választ a kérdésre, hogy mi is folyik a háttérben, és mit is keresünk itt tulajdonképpen.

Az állomás egésze bejárható, kívül-belül változatos hangulatú és felépítésű tereket barangolhatunk be, az űrben is tehetünk sétát. A kitörés során megsérült létesítményről végső célunk a titkok felfedése mellett a szökés, de ebben nem csak az idegenek, hanem maga az állomás is akadályoz minket – környezeti veszélyekkel is számolnunk kell. Ezekről beszélnek nekünk a fejlesztők az alábbi, közel három perces videóban.