Persze nem lehetett, mert akkor még csak készült, de a hype vonat kifutott az állomásról és egyre gyorsult minden egyen beszámolóval, képpel, videóval. Aztán eljött a nagy nap, amikor végre kipróbálhattam. Emlékszem, még gépet is fejlesztettem, hogy teljes pompájában élvezhessem. Az első órák lehengerlőnek bizonyultak, a látvány, az akció, minden nagyon ott volt a szeren. Aztán, ahogy jött a következő város és a következő célpont, én még mindig ugyanazt az egy gombot nyomogattam a harcok során, és ugyanazt a pár műveletet hajtottam végre a célpont „felderítése” címén, rájöttem: az a nyüves vonat kisiklott alattam.

A hátteret természetesen itt is a Haszan-i Szabbáh által a 11. században alapított orgyilkos rend alkotta, a helyszín pedig a 12. századi Közel-Kelet lett. A fejlesztés, vagyis inkább még az ötletelés korai szakaszában azonban a Ubisoft úgy döntött, az új konzolokon jobb lenne új IP-vel debütálni, így a Prince of Persia: Assassin átszellemült Assassin’s Creedé.

Annak idején, egész pontosan 2003-ban a Ubisoft még nem gondolkodott új IP-ben. A Prince of Persia: The Sands of Time befejeztével Patrice Désilets producer egy új Prince-játékot akart készíteni, megcélozva a fejlesztés alatt álló új generációs konzolokat, a PlayStation 3-at és az Xbox 360-at. A játék nem folytatás, hanem spin-off lett volna, amiben nem a Herceget, hanem a gyermekkorában rá vigyázó asszaszint tették meg főszereplővé. A játék tervezett címe Prince of Persia: Assassin volt.

A határon egyensúlyozva

Az Assassin’s Creed fejlesztése simán ment, ráadásul a sajtóban és a rendezvényeken, így az E3-on is sokat hallhattunk róla, sokszor láthattuk is. Nagyok voltak az elvárások, amiket még az sem lombozott le, hogy PC-re csak öt hónappal a konzolos megjelenés után, 2008-ban jött ki. A siker nem is maradt el, a hype vonat mindenkit letarolt. Több mint 8 millió példány kelt el, biztosítva a már tervasztalon lévő folytatásokat, merthogy a Ubisoft eleve trilógiában gondolkodott.

Azonban a kritikai fogadtatás mind a média, mind a játékosok részéről meglehetősen vegyes volt. Sok újság úgy fogalmazott, hogy a játék egyszerűen nem fejlődik, nem emeli a tétet, ami az önismétlés mellett idővel rendkívül unalmassá teszi az egész programot.

Repetitív, ez a szó szinte minden kritikában megtalálható, és nem véletlen, az Assassin’s Creed akár a szinonimája is lehetne az „ismétlődő” kifejezésnek. Minden városban mindig ugyanazt lehetett és kellett csinálni. Nem voltak mellékküldetések, a zászlógyűjtögetés pedig iszonyúan kilógott a világból, akár tankönyvi példának is állíthatnák. A faék egyszerűségű, egygombos harcrendszernek hála pedig az akciók, így a templomosok legyilkolása és az átlag polgárok megmentése is hamar unalmassá vált.

Viszont akadt még valami, amiben az Assassin’s Creed tesztelői megegyeztek: van benne potenciál, csak nem használta ki. És valóban, a játék mintha végig azt mutogatná, mire lenne képes, csak nem adja meg arra a lehetőséget, hogy ezt kihasználjuk. A Ubisoft mintha félt volna kibontani az ötleteket, vagy csak szándékosan visszatartotta azokat a folytatásra.