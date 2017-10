Az Ausztrál Korhatár-Besoroló Bizottság nem tétlenkedik, ha egy játékra a felnőtt plecsnit kell ráütni. Bár a Shadow of the Colossus remakenek még nincs pontos megjelenési dátuma sem, a távoli kontinens hatáskörrel rendelkező testülete már be is sorolta a Sony Japan Studio és a Bluepoint Games játékát a "Mature", azaz felnőtt kategóriába. Hogy miért? A játékosra gyakorolt közepes mértékű erőszak és a program témája miatt.