Próbaverziót kap a South Park: The Fractured But Whole konzolokon

A vásárlás mellett döntők az előző epizódot is megkapják

A South Park: Fractured But Whole egy díjmentes próbaverzióval csábítja a közönséget, a Playtation 4 és Xbox One tulajok most egy órán át nyüstölhetik a játékot. Ugyan ez a gyűjtői kiadás előrendelőit nem vigasztalja, mindenki másnak azonban jó hír, hiszen manapság ritkaságszámba mennek a próbaverziók és demók.