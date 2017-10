Azt már tudjuk, hogy ebben szerepet kap Mark Hamill, Andy Serkis, Gillian Anderson, Gary Oldman, John-Rhys Davies, Sophie Wu és Gemma Whelan, más egyebet viszont nemigen tudni róla. Ja, még azt, hogy a központi téma egy csillagközi háború lesz.

Nos, ezen fog változtatni a december, merthogy Roberts ígéretet tett arra, hogy az ünnepi szezon alatt nem csak a játékmenetbe pillanthatunk majd bele, de egy ütemtervet is megosztanak velünk. Szavaiból az is kiderül, hogy akárcsak a Star Citizen többjátékos módjában, úgy a Squadron 42-ben is elhagyhatjuk majd a pilótafülkét, hogy gyalogszerrel járjuk be az anyahajót vagy éppen egy bolygót.