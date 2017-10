Japánban 2016. október 27-én jelent a Sword Art Online: Hollow Realization, Európában és Észak-Amerikában pár nappal később, és bár a játék nem lett kirobbanó kereskedelmi és kritikai siker, a Bandai Namco kiadja a játékot PC-re. A Steam digitális áruházába 5 nap múlva kerül be a program, ami remélhetőleg megdobja majd a program valamivel több, mint 300 ezres eladási számát.

Persze egy PC-s megjelenés kötelező része az extra tartalom. Ez itt is meglesz, ugyanis a játék megkapja az összes eddig kiadott DLC-t, és az Abyss of the Shrine Maiden nevet viselő történet-kiegészítést is. Emiatt a kiadás megkapta a Digital Deluxe Edition nevet, bár azt nem lehet tudni, hogy mindez mennyibe fog kerülni. Természetesen a bejelentő trailert megkapta a Sword Art Online: Hollow Realization Digital Deluxe Edition.