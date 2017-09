A Verdun 1914-1918 az első világégés legvéresebb csatáját mutatta be. Wilson tesztjében azt írta, hogy a Verdun egy „vérbeli hardcore shooter, ami elsősorban a Red Orchestra rajongóinak szól, illetve azoknak, akik kihívásban gazdag, egyedi élményre vágynak, vagy szimplán mindig is egy első világháborús cuccot akartak.”

Azt már májusban megtudtuk, hogy a fejlesztők visszatérnek ahhoz a témához, amivel zajos sikert értek el, és most végre kiderült a premierdátum is. A Tannenberg: Eastern Front 1914-1918 november 16-án jelenik meg a Steamen, természetesen Early Access verzióban, 18 eurós/dolláros áron. Ahogy egy új játékhoz illik, a Tannenberg egy új játékmódot is tartalmazni fog, ami a „Maneuver Battles” nevet viseli. Ebben nem az első világháború állóháborúját kell megvívni, amiben a katonák tízezrei lövészárkokból tüzeltek egymásra – ez ugye unalmas lenne – hanem helyette 64 fős csatákban kell az ellenfél kulcspozícióit (jelzőposztokat, ellátmány-pontokat) elfoglalni, amik valamilyen módon kapcsolatban állnak a főparancsnokságukkal… Ahogy eddig is, a fejlesztők most is megpróbálták a valóságot szimulálni, ami a Verdunben sem volt probléma.

A bejelentéshez egy rövid, de látványos trailer is érkezett a bejelentéssel egyidőben, ami meglepetésként magyarul szólal meg! Természetesen a Tannenberget mi is ki fogjuk próbálni a megjelenés után, szóval ti is elolvashatjátok majd, hogy sikerült a keleti front háborúja!