Bejelentették a Total War Saga: Thrones of Britannia című játékot

A sorozat a történelem kulcsfontosságú időszakait mutatja majd be

A Thrones of Britannia a viking invázió idején játszódik a Brit-szigeteken

Megjelenése 2018-ban várható

Igen szorgosan dolgozik az elmúlt hetekben a Creative Assembly. Nemrég fejezték be a Total War: Warhammer II-t, valamint most is készítik a Total War: Rome 2 Empire Divided DLC-jét, és nagyon úgy néz ki, hogy ezek mellé befért még egy vadonatúj játék is, hiszen a SEGA bejelentette a Total War Saga: Thrones of Britannia készülését.