A Wild West Online – még ha rosszmájúan hangzik is - a Red Dead Redemption 2 farvizén evezve igen nagy érdeklődésre tett számot, olyannyira, hogy a közösségi finanszírozásra már nem is volt szükség. A szerencsé kiválasztottak már szeptemberben belevethették magukat a játék alfájába, most az ő visszajelzéseik alapján tovább csiszolt, Early Access Alpha is kezdetét veszi, egész pontosan négy nap múlva, azaz november 15-én.