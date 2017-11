A Wolfenstein 2 a múlt héten jelent meg

Most extra tartalmat is kaptunk

Ha játszottál már a Wolfenstein 2-vel, minden bizonnyal feltűnt az Eva's Hammer fedélzetén az a hatalmas páncélajtó, melynek időzített zárja a főmenü visszaszámlálójával együtt ketyegett. Sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy mi is rejlik mögötte, de most már biztosat is mondhatunk. Az ajtó mögött egy (meglepő módon) teremben mindenféle érdekes olvasnivaló mellett a tartalmi frissítések érhetők el.