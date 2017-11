Volt idő, nem is olyan rég, amikor a Wolfenstein szériának nem kellett keresztülmennie mindenféle Oscar esélyes, színpadias történésen az új Wolfenstein: The New Colossus-nak ahhoz, hogy egyetértsünk: a nácik elég rosszak voltak. Csak lehajítanak egy börtönbe, ahol egy köteg náci lövöldöz rád, miközben Hitler portréi figyeli őket. Te vissza lősz. Nem volt túlbonyolítva és egyértelműen nem azt gondoltad, hogy ez most "rasszista lenne a fehérekre nézve".