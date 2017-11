Xbox One X támogatást kapott a World of Tanks

Az új játékosok ingyen megkapják a World of Tanks X Edition Starter Kitet

Exkluzív tartalomként érkezett az Xbox Scorpion Bundle

Gyorsabb töltési időt, nagyobb látótávolságot, több részletet, szebb árnyékokat, 4K-s felbontást és HDR támogatást ígér a World of Tanks Xbox One X-re most befutott változata. Ráadásul az is mindegy, melyik Microsoft-konzolon játszunk. Futtassuk a programot Xbox 360-on, Xbox One-on, Xbox One S-en vagy Xbox One X-en, mindegy, bárkivel csapatot alkothatunk, hála a konzolgenerációk közti támogatásnak.