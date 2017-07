Az egykori Advent katonák egy része megelégelte az idegeneket, így belőlük jött létre Skirmisher csoportosulás. Felszabadultak az elnyomók kontrollja alól, és most velünk együtt küzdenek majd a nehezen visszaszerezhető szabadságért. Hasznos társak lesznek a harcban, mivel egy pici túlzással akár egyetlen Skirmisher is képes lesz felérni egy egész hadsereggel. Képesek akár a fedezékek mögött biztonságot kereső ellenlábasok távolból való megragadására is.

Az ellenfelek sokkolására is képesek, de az sem elhanyagolható tényező, hogy a közelharcra tervezett fegyverükből akár kétszer is súlyos sebesüléseket okozó célzott lövéseket adhatnak le anélkül, hogy erre az ellenségeink bármit is reagálhatnának. A legtapasztaltabb Skirmisherek akár az idegenek mozgását is követhetik, hogy legmegfelelőbb pillanatban csaphassanak le rájuk. Eddig úgy tűnik, hogy nagyon erős társakat kínál a kiegészítő.